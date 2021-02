Portofino: un posto barca da 3.350 euro al giorno

Le tariffe sono pubblicate sul sito del Comune di Portofino; riguardano gli ormeggi in porto e danno l’idea di che cosa significhi “fare turismo”. I prezzi sono suddivisi a seconda la stagione. Chi ha una barca fino a 12 metri e ormeggia in bassa stagione può spendere 40 euro al dì (dalle 14 alle 12 del giorno successivo. Per lo stesso periodo, chi possiede uno yacht in alta stagione (tra il’1 giugno e il 30 settembre) paga 3.350 euro.

E’ evidente che il turismo nautico che approda a Portofino, sviluppa un indotto altissimo. Il richiamo è sempre l’ambiente e la quiete che ad esempio le Cinque Terre hanno perduto, scatenando le proteste degli stessi residenti.