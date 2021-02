Nuoto/ Rari Nantes Camogli: ottime prestazioni al Campionato regionale

Dalla Rari Nantes Camogli riceviamo e pubblichiamo

Ottima prestazione dei nostri master al campionato regionale di quest’anno tenutosi presso l’ impianto Polisportivo Sciorba.

Come le precedenti manifestazioni si è trattato di gare a porte chiuse, aperte ai soli tesserati liguri e per normative covid limitate ad una presenza obbligata in unico turno sui tre disponibili.

Compatibilmente con la situazione sanitaria ai blocchi di partenza si sono presentati per la Rari Nantes Camogli:

Datema Writer Sjabbe capace di due ottime prestazioni cronometriche nei 50 e 100 farfalla, corredate infatti da due medaglie d’oro virtuali per la sua categoria e due prestazioni superiori agli 850 punti cadauna.

Gianluca De Pasquale autore di due ottimi primi posti nella sua categoria nelle distanze dei 100 e dei 200 rana ,entrambe prestazioni al di sopra dei 670 punti.

Menzione speciale alla matricola della squadra Fabio Fabbri che pur partendo dal basso per motivi di salute ha concluso un 50 SL al di sopra di ogni aspettativa!