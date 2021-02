Il 25 febbraio scade il decreto che vieta lo spostamento tra Regioni, Cosa deciderà Draghi? Al momento solo ipotesi che tengono conto delle mutazioni del covid in atto, considerate altamente pericolose. C’è chi ha proposto una zona arancione per qualche settimana in tutta Italia; idea che sembra tramontata. Certo non bisogna illudersi circa una vaccinazione di massa che possa bloccare il virus; se andrà bene, verrà eseguita solo entro il 2022.