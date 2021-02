Città metropolitana: i lavorio in corso sulle strade provinciali

Dal sito della Città metropolitana di Genova



Elenchiamo in questo post in continuo aggiornamento le ordinanze attive sulle strade provinciali relative a regolamentazioni del traffico, causate da interventi sul corpo stradale; non verranno pertanto riportati qui provvedimenti temporanei istituiti per altre motivazioni (manifestazioni, sagre, eventi sportivi).

*****

SP n. 26 di Valgraveglia

A a seguito delle prove di transitabilità effettuate, a decorrere dal 17/02/21 e fino a diverse risultanze dei certificati di idoneità statica trasmesse dai suddetti Servizi:

l’istituzione lungo la SP 26 di Valgraveglia per il ponte in Località Prato di Reppia, tra le prog.ve km 15+936 e km 15+946, in Comune di Ne, la seguente limitazione della circolazione veicolare:

– divieto di circolazione per tutti i veicoli aventi una massa superiore a 40,00 t (art. 118 comma 1 lettera d del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni).

*****

SP n. 26bis di Valmogliana

Per l’esecuzione dei lavori di ricostruzione del corpo stradale franato dal 04/01/21 l’istituzione della seguente regolamentazione della circolazione veicolare lungo la SP n. 26bis di Valmogliana, all’altezza della progr.va km 4+100, in Comune di Mezzanego:

– istituzione di un senso unico alternato a vista

– istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli aventi una massa a pieno carico superiore a 18,00 ton (art. 117 comma 1 lettera i D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni) compresi i veicoli adibiti al trasporto di persone

– istituzione del divieto di transito per autotreni e autoarticolati

La regolamentazione della circolazione veicolare resterà in vigore fino al termine dei lavori.

Sono esentati dal divieto i veicoli impiegati nel cantiere.

*****

SP n. 29 di Pieve Ligure

Per l’effettuazione di lavori di ricostruzione di un muro franato; la temporanea interdizione della circolazione veicolare lungo la SP n. 29 di Pieve Ligure all’altezza del

civico 154 di Via Roma, in Comune di Pieve Ligure.

La chiusura sarà posta in essere il giorno lunedì 15/02/21 dalle ore 10,00 alle ore 11,00.

Dovrà essere garantito il transito ai veicoli impegnati in servizi di soccorso o di emergenza

*****

SP n. 31 di San Martino di Noceto

– Per l’esecuzione di lavori di consolidamento del corpo stradale, l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile, lungo la SP n. 31 di

San Martino di Noceto, tra le progr.ve km 4+000 e km 4+100, in Comune di Rapallo.

L’impianto semaforico resterà in funzione con orario continuativo dal 11/01/21 al 22/02/21.

*****

SP n. 33 di San Salvatore

A seguito delle prove di transitabilità effettuate lungo la SP 33 di San Salvatore, considerate le caratteristiche strutturali della strada, si ritiene opportuno istituire per il ponte in Località Casali, tra le prog.ve km 4+475 e km 4+489, in Comune di Carasco, le seguenti limitazioni della circolazione veicolare:

– divieto di circolazione per tutti i veicoli aventi una massa superiore a 32,00 t (art. 118 comma 1 lettera

d del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni)

– obbligo di distanziamento minimo di m 15 tra i veicoli (art. 116 comma 1 lettera d del D.P.R. n. 495 del

16/12/1992 e successive modificazioni)

I divieti non si applicano ai mezzi ed alle condizioni indicate dall’art. 177, comma 2, del D. Lgs. 30/04/1992 n.

285 “Nuovo Codice della Strada”.

I Servizi Tecnici provvederanno alla collocazione della segnaletica come previsto dal D. Lgs. 30/04/1992 n.

285 “Nuovo Codice della Strada”.

*****

SP n. 49 di Sopralacroce

A seguito del crollo di massi dal versante da monte, dalla data odierna la temporanea interdizione della circolazione veicolare lungo la SP n. 49 di Sopralacroce, all’altezza della progr.va km 1+200 circa, in Comune di Borzonasca.

Il provvedimento resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di transitabilità.

I Servizi Tecnici hanno provveduto alla collocazione della necessaria segnaletica

*****

SP n. 72 di Alpepiana

A causa delle precipitazioni nevose dalla data odierna (04/12/2020) la temporanea interdizione della circolazione veicolare lungo la SP n. 72 di Alpepiana, nel tratto compreso tra le progr.ve km 6+500 e km 11+669, fine strada, in Comune di Rezzoaglio, dal 04/12/2020 fino al ripristino delle condizioni di transitabilità.

I Servizi Tecnici hanno provveduto alla collocazione della necessaria segnaletica.

*****

SP 75 del Penna

– Per l’esecuzione di lavori di scavo, posa tubazione e posa cavo l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, lungo la

SP n. 75 del Penna, tra le progr.ve km 5+056 e km 9+551, a tratti saltuari, in Comune di Santo Stefano d’Aveto.

L’impianto semaforico resterà in funzione continuativamente dal 13/07/20 al 31/07/21.

– A causa delle precipitazioni nevose e delle avverse condizioni meteo di questi giorni si rende necessario provvedere alla temporanea interdizione della circolazione veicolare lungo la SP n. 75 del Penna, nel tratto compreso tra le progr.ve km 10+000 e km 16+200, in Comune di Santo Stefano d’Aveto,

dal 31/12/20 fino al ripristino delle condizioni di transitabilità;

*****

SP 586 della Val d’Aveto

a causa del cedimento della sede stradale dal 30/10/20 l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico lungo la SP n. 586 della Val d’Aveto, all’altezza della progr.va km 27+300, in Comune di Santo Stefano d’Aveto.

che rimarrà in vigore come di seguito specificato dal 01/02/21 fino alla fine dei lavori:

• senso unico alternato a vista;

• transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,50 ton (art. 117 comma 1 lettera

i D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni) compresi i veicoli adibiti al trasporto

di persone;

• transito vietato ai veicoli di larghezza superiore a m 2,30;

Sono esentati dai divieti i veicoli impiegati nel cantiere, i veicoli impegnati in servizi di soccorso o di

emergenza, i veicoli adibiti al trasporto pubblico e gli scuolabus.