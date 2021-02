Adottaliguria: Willy e Tania cercano casa

Da Barbara Romano, volontaria di Bordighera Liguria, riceviamo e pubblichiamo

Willy è appena arrivato e già prova a fidanzarsi con la bella Tania.

Neanche 20 kg in due, questi topolini cercano entrambi casa.

In stallo ad Albenga (Sv), 4 anni 11 kg lei, 3 anni 9 kg lui, chippati, vaccinati, sterilizzati.

Tania è una mix jack russel, Willy un mix volpino; timida e dolce lei, avventuroso e intrepido lui.

Per adesso Tania fa la difficile, vi aggiorneremo sugli sviluppi del fidanzamento.

Adottabili in coppia oppure separatamente, per info 379 1862805 – 347 1126257 – 329 6998328