Sestri: “La favola di Topo Gigio per sempre nella nostra baia”

Da Giancarlo Stagnaro, consigliere comunale, riceviamo e pubblichiamo

Sestri Levante piange Guido Stagnaro, il “papà letterario” di Topo Gigio, un compagno d’infanzia di molti italiani, icona della tv. Stagnaro era nato 96 anni fa a Sestri e della nostra terra ha sempre conservato la fantasia e lo stile anche quando gli impegni lo hanno portato lontano dal mare che amava. A Sestri ha voluto regalare ancora il suo volto e il suo nome nel 2009, quando ha fatto da testimonial al Premio Andersen.

Una bella favola che ha voluto continuare a portare avanti e che la nostra città ha il dovere di continuare a scrivere. Per questo presenterò una mozione al prossimo consiglio comunale e, come esponente della commissione toponomastica, mi farò personalmente carico di avviare le pratiche per l’intitolazione di uno spazio pubblico a Guido Stagnaro nel contesto della Baia delle Favole di Sestri Levante. Credo che la proposta troverà l’adesione unanime e immediata dell’amministrazione comunale e di tutto il consiglio.