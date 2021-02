Sestri: Guido Stagnaro era anche cittadino onorario (3)

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo una nota della Sindaca Valentina Ghio, in relazione alla scomparsa di Guido Stagnaro

Ci addolora molto la scomparsa di Guido Stagnaro, regista, attore, autore sia teatrale che televisivo ma anche scrittore e sceneggiatore di fiabe per bambini, che gli hanno valso due volte il Premio Nazionale di Regia Televisiva. Stagnaro ha lavorato a lungo in Rai, dedicando molti anni a servizio dei programmi della Tv dei ragazzi. Creatore insieme a Maria Perego e a Federico Caldura di Topo Gigio, ha scritto oltre trecento fiabe con personaggi divenuti famosi come il Re Però e La Gallina Tric – Trac.

Sestri Levante ricorda con affetto e orgoglio Guido, al quale il Comune aveva conferito la cittadinanza onoraria, che ha rappresentato una figura innovativa nel panorama televisivo italiano, lasciandoci personaggi ancora attuali.

Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze dell’Amministrazione comunale.

Valentina Ghio

Sindaca di Sestri Levante