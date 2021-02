RASSEGNA STAMPA. La curva si abbassa; 17 i nuovi casi

Oggi, sabato 20 febbraio, auguri a Eleuterio. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Parole: fulgido (distinto da una luminosità pura e sublime). Proverbi: “Chi non può di borsa, paghi di pelle”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid: “La curva torna ad abbassarsi, 17 i nuovi casi”; “Educatrice e bimbo contagiati al Soracco”; “Mazzini, il focolaio arriva in una quinta”; “A Casarza 4 infettati in Comune, tamponi a tutto il personale”; “Infermieri un minuto di silenzio e un concorso”. Vaccini: “Anziani invalidi vaccinati a domicilio, famiglie all’oscuro, ora più informazioni”; “Assalto ai centralini e al Cup, martedì parte il Sant’Antonio”; “Vaccinazioni nell’entroterra, Borzonasca dà il via lunedì”; “Anche Uscio diventa polo per vaccini”. Economia: “Patti d’area per sconfiggere la crisi”; “Aiuti a famiglie e imprese, a Sestri 289 domande”. Caccia: “Lupi fuori controllo, la Regione vuole intervenire”.

Moneglia: galleria per Sestri, finiti i lavori per le luci; in arrivo nuove chiusure. Moneglia: donna filmata, proseguono le indagini. Moneglia; baracca abusiva, una denuncia. Lavagna: opere di difesa a mare, partono gli interventi. Chiavari: riecco i colori di Palazzo Rocca. Chiavari: parete crollata, al via i lavori in palestra. Chiavari al liceo Marconi-Delpino il teatro torna in classe. Chiavari: chiude in notturna il tratto Nervi-Recco. Chiavari: lavori sull’Entella, chiesta una proroga. Chiavari: addio a Rocco Celi.

Rapallo: riaperti gli ambulatori, code e nervosismo in ospedale. Portofino: al sesto posto in Italia per spesa e tutela ambientale (Commento. La tutela ambientale, grazie alla gente del posto, ha sempre garantito il rispetto del territorio).