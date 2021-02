Rapallo: sanità, ricordati i colleghi morti di covid

Dalla pagina facebook del sindaco Carlo Bagnasco

Oggi, 20 febbraio, è la giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato. Presso l’ospedale N.S di Montallegro di Rapallo, i medici, gli infermieri e gli operatori della struttura si sono raccolti per un momento di silenzio in memoria di tutti i colleghi che hanno perso la vita nella lotta alla pandemia e per salvare quante più vite possibili.

Il consigliere con incarico alla sanità Salvatore Alongi, presente nella doppia veste di amministratore comunale e medico, ha portato i ringraziamenti da parte dell’amministrazione.

Ha inoltre elogiato lo spirito di sacrificio e l’enorme impegno di tutti gli operatori sanitari, ha sottolineato come, purtroppo, non sia ancora possibile abbassare la guardia e quanto sia fondamentale seguire le note misure che ognuno di noi può adottare per tutelare se stesso e gli altri.