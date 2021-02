Portofino: il progetto Crabs fa grandi passi avanti

Da Outdoor Portofino riceviamo e pubblichiamo

Il progetto Crabs di Outdoor Portofino fa grandi passi avanti.

In vista delle prime azioni di Cleanup e monitoraggio nell’Area Marina Protetta di Portofino che avranno inizio a marzo, il Team Crabs inizia oggi i primi test sull’utilizzo delle mini-mante, strumenti di raccolta e ricerca della microplastica in mare.

Gli esperti del mondo outdoor diventano citizen scientists mettendosi a disposizione della comunità scientifica.

Per la prima volta in Italia, le mante del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) vengono rimpicciolite e adattate per essere trainate dai kayak. Le mante sono strumenti di monitoraggio solitamente utilizzate al traino da navi di ricerca per monitorare plancton e microplastiche nelle acque superficiali.

Outdoor Portofino con il supporto del CNR ha rielaborato la manta riducendone le dimensioni. In questo modo la mini-manta può essere trainata facilmente dai kayak e utilizzata dal team Crabs per monitorare le microplastiche nell’area marina protetta di Portofino, specialmente in zone vicino la costa che spesso non vengono battute dai tradizionali monitoraggi.

La mini-manta è una piccola manta con una rete che raccoglie le microplastiche superficiali. L’acqua entra nella bocca della mini-manta e la plastica si accumula su un filtro a maglie strettissime. I campioni raccolti poi vengono processati e analizzati in laboratorio dal CNR.

Con le prove in mare di questo fine settimana, il team Crabs si prepara per garantire l’efficacia dei dati raccolti nelle azioni che avranno inizio a marzo. Ogni due mesi (marzo, giugno, settembre) verranno monitorate la concentrazione e la tipologia di microplastiche in tutte le aree (zona A, B e C) dell’AMP Portofino.

Maggiori informazioni sul progetto Crabs qui https://bit.ly/2GO33u6

Aggiornamenti sull’evoluzione del progetto sono disponibili online sui canali social di Outdoor Portofino:

● Facebook: @OutdoorPortofino

● Instagram: @outdoorportofino

● Youtube: @outdoorportofino

Che cos’è Crabs?

Progetto di pulizia delle coste, educazione ambientale e citizen science nel Parco di Portofino, uno dei luoghi meglio preservati e ricchi di biodiversità della nostra penisola. Un insieme di attività che Outdoor Portofino, da quando è nata, porta avanti coinvolgendo esperti e realtà locali per diffondere una maggiore consapevolezza della natura e del territorio e i comportamenti per rispettarle.

Un progetto che va avanti dal 2011, ma che quest’anno a causa della pandemia di coronavirus è stato messo a repentaglio a causa dei gravi tagli economici. Grazie a un bando di The North Face, la società sportiva ha ottenuto il supporto per andare avanti, trovando le risorse per lavorare concretamente sulle attività di ricerca, pulizia delle coste, monitoraggio e citizen science.

Crabs infografica progetto