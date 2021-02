Golfo Paradiso: vaccini, tempi lunghissimi già per gli over 80

Sembra che vaccinarsi sia facilissimo; si telefona, si prenota in farmacia e il gioco è fatto. Incominciamo a dire che presso il Sant’Antonio di Recco le prenotazioni tramite puc sono esaurite e i pazienti vengono dirottati in altre sedi della Asl che potrebbero essere, ad esempio, Pegli o Campomorone, sedi agevolissime per gli over 80.

Poi ci sono i presidii di Bogliasco, Recco (martedì e mercoledì), Camogli (giovedì), Uscio. I cittadini di Pieve Ligure vanno a Bogliasco; Avegno e Sori sono convogliati a Recco.

Intanto dal giorno in cui si ottiene la prenotazione a quello del vaccino possono trascorre mesi. Prima di presentarsi occorre compilare dieci cartelle anamnestiche in cui occorre rispondere a domande che riguardano le allergie, precedenti patologie, terapie in atto. Domande a cui non tutti sanno rispondere; sapete, ad esempio, se siete allergici al lattice? E ai componenti del vaccino? Nelle sedi preposte deve essere disponibile un defibrillatore e una ambulanza per eventuali reazioni allergiche. L’iniezione la esegue l’infermiera, presente un medico. Dopo tre settimane dalla prima vaccinazione vi è il richiamo che può dare origine a qualche problema (come sintomi influenzali che possono durare anche due giorni).

Facciamo il caso di Camogli dove le vaccinazioni si svolgono nella sede della Croce Rossa (defibrillatore e ambulanza disponibili. Gli over 80 sono 578; le persone sottoposte alla somministrazioni sono 24 persone (dalle 9 alle 13) ogni giovedì a partire dal 4 marzo. Dopo tre giovedì (il 18 marzo) saranno stati vaccinati 72 residenti over 80 che, nei tre giovedì successivi (fino all’8 aprile) effettueranno il richiamo. Insomma, perché tutti i 578 over 80 camogliesi siano vaccinati con tanto di richiamo (1.152 iniezioni) si arriva al febbraio 2022. Ammesso che tutti si rivolgano al Comune.