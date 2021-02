Femminicidio: uccide la ex con trenta coltellate; arrestato

Una commerciante di 69 anni, Clara Ceccarelli, è stata uccisa con una trentina di coltellate ieri sera mentre chiudeva il suoi negozio in via Colombo a Genova. L’assassino, l’ex compagno, è stato rintracciato dalla polizia ed ha confessato. Sembra che l’uomo avesse intenzione di lanciarsi dal ponte monumentale. La donna lo aveva cacciato alcuni mesi fa da casa dopo essere stata derubata dall’uomo che avrebbe perso consistenti cifre al gioco.

Nel febbraio del 1987 via Colombo fu teatro di un altro delitto rimasto impunito; l’assassino confessò a don Andrea Gallo che mantenne il segreto. Ad essere uccisa per una rapina Maria Berruti, 82 anni ex prostituta che mezzo secolo prima due clienti avevano tentato di uccidere regalandole un cioccolatino avvelenato; la donna, inconsapevole, lo aveva dato alla figlia Irma di 12 anni, morta tra atroci sofferenze.