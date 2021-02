Femminicidio di via Colombo, forse è stato premeditato (2)

In tanti a dire una preghiera o lasciare una testimonianza davanti al negozio di via Colombo a Genova dove Clara Ceccarelli, 69 anni, è stata uccisa con una trentina di coltellate dal suo ex compagno, Renato Scapusi, 59 anni, che voleva tornare a vivere con lei.



C’è anche uno striscione: “Non è un raptus ad ucciderci. Basta crederci”. E poi fiori, tantissimi fiori e messaggi che di Clara ricordano l’affabilità, la dolcezza, la cortesia e pazienza verso i clienti.

Sul piano delle indagini l’assassino si mostra collaborativo; ha permesso di ritrovare l’arma del delitto di cui si era disfatto, Ripete che la donna rifiutava con fermezza di accoglierlo e così l’ha uccisa. Con sé aveva un coltello che potrebbe dimostrare la premeditazione.