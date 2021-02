Le vaccinazioni agli Over 80 si effettueranno anche Uscio, presso gli ambulatori allestiti sotto piazza della Resistenza. Per esprimere la propria volontà a vaccinarsi è necessario telefonare in Comune al numero 0185 919401, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. A chiedere un presidio a Uscio è stato il sindaco Giuseppe Garbarino.