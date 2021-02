Sestri: “Risultato di gestione inattendibile, lo dice la Corte dei Conti”

Dal Gruppo Consiliare “Sestri è di tutti”, a firma del Consigliere Gian Paolo Benedetti, riceviamo e pubblichiamo

Ricordiamo che il programma dell’attuale Sindaco di Sestri Levante prevede “Legalità e trasparenza” e si impegna a promuovere la cultura e la legalità con l’esempio.

Come al solito si continua a promuovere l’attività dell’Amministrazione con proclami altisonanti per farli restare impressi nella mente del lettore, la realtà è però tutt’altro e diversi organismi di controllo lo hanno messo in chiaro.

1 – Autorità per la garanzia delle comunicazioni

Con delibera n. 554/18/CONS. l’autorità rilevava la ripetuta violazionedell’art.9 della Legge 22/2/2000 n.28 sia al Comune di Sestri Levante che alla partecipata Mediaterraneo Servizi Srl, la norma impone il divieto, nel periodo pre elettorale di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle in forma impersonale ed indispensabile per l’assolvimento delle proprie funzioni.

Invece il Comune, nel mese di maggio 2018, ha pubblicato una serie di comunicati sia sul proprio sito istituzionale che sui propri siti Web (pagine facebook) privi del requisito della indispensabilità ed impersonalità e riportanti dichiarazioni del sindaco e dei propri candidati.

Analoga violazione da parte della Mediaterraneo Servizi srl per alcune pubblicazioni sulle proprie pagine Facebook riportanti dichiarazioni di un consigliere uscente e nuovamente candidato.

Come dettagliatamente riportato dall’Autorità, si tratta dei seguenti eventi pubblicati in violazione delle suddette norme:

-Domenica 20 maggio torna l’appuntamento con il pranzo dei vicini nel quartiere della Lavagnina – La festa dell’orto -Il meridiano delle fiabe -Verde al mare – Progetto pesca sostenibile – Cinema 1 – Bilancio di mandato – Meridiano delle favole- Presentazione del festival Andersen – Noi ed il mare – Mare tra i sassi – Teatri a levante.

Tutti eventi nei quali vengono riportate le dichiarazioni di consiglieri e sindaco, ai quali viene attribuita con enfasi la realizzazione degli eventi in violazione della norma sopra richiamata.

2 -Autorità nazionale e anticorruzione

L’autorità mette in atto l’avvio del procedimento di vigilanza sugli obblighi di trasparenza previsti per gli Enti pubblici e società in House; sono del 13 gennaio 2020 i rilievi dell’autorità Nazionale Anticorruzione relativi alla violazione degli obblighi di trasparenza per la prevenzione della corruzione: mancanza di pubblicazione del nominativo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) commessi dalla partecipata Mediaterraneo Servizi srl, mancata pubblicazione delle determine di pagamento, della dichiarazione dei redditi dell’Amministratore Unico, della nomina e delle variazioni patrimoniali del 2018 dell’Amministratore Unico, delle informazioni sui dipendenti interinali, delle informazioni sui pagamenti, ed ancora Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) privo della data.

Premesso che il 25/10/2019 l’ente riscontrava che la nomina dell’Amministratore Unico a Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza risultava incompatibile a causa delle proprie deleghe gestionali, che determinavano situazioni di conflitto di interessi,

Il comune e la partecipata per modificare la situazione sopra esposta nominano Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ed Organismo Interno di Vigilanza il Segretario Comunale ma l’ente rileva ancora la necessità di mantenere i due ruoli distinti per evitare ci sia coincidenza tra controllore e controllato ed ancora una volta si cambia nominando un responsabile esterno.

Una applicazione delle norme che va a tentativi, ogni commento appare superfluo e speriamo che sia la volta buona

3 – Corte dei Conti

Eccoci alla fine di dicembre 2020, arriva l’ultima ma non per importanza, serie di rilievi da parte della Corte dei Conti.

Riassumiamo la lunga serie di chiarimenti richiesti al Comune e forniti all’Ente che così li descrive:

Riguardo alla richiesta di motivazioni per escludere crediti dal Fondo Crediti Di Difficile Esigibilità la Corte dichiara che nella risposta ottenuta: ” .. la motivazione.. non appare soddisfacente”;

ed a proposito di alcune voci escluse dal Fondo….” La motivazione addotta non chiarisce le ragioni dell’esclusione dal FCDE atteso che non vi è certezza in merito al recupero delle spese a carico dei contravventori; ed ancora “…mentre non vengono chiarite le ragioni del mancato accantonamento al FDCE 2018”;

In relazioni ai crediti per fitti attivi e canoni patrimoniali è stato chiesto se siano state assunte iniziative a tutela del credito trattandosi di crediti soggetti a prescrizione breve art. 2948 C.C., ” l’ente in data 30 aprile 2020 ha fornito una risposta non esaustiva…”

In relazione all’ammontare dei debiti commerciali, l’Ente ha specificato in data 14 luglio 2020; ” di non essere in grado di fornire gli importi dei debiti commerciali al 31-12-2017, 31-12-2018 e 31-12-2019…..”

Quanto alla trasparenza viene rilevata la mancanza delle seguenti pubblicazioni: Indicatori trimestrali ed annuali di tempestività dei pagamenti degli anni 2018 e 2019 nonché l’ammontare dei debiti ed il numero delle imprese creditrici alla fine di ogni periodo.

I rilievi mossi dalla Corte riguardano criticità relative alla situazione di cassa, al risultato di amministrazione, alla riscossione dei residui, al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, ai tempi medi di pagamento dei debiti commerciali, al ritardo nel recupero delle somme illegittimamente corrisposte al personale ed alla mandata pubblicazione dei tempi medi di pagamento.

L’epilogo lapidario è quello della “….conseguente inattendibilità del risultato di gestione….”

Non male come esempio di cultura della trasparenza e della legalità.

In conclusione un onorevole Karakiri (in senso figurativo) da parte dei dirigenti responsabili sarebbe un atto dovuto ed auspicabile piuttosto che voler perseverare a sbagliare i conti diabolicamente.