Regione: il calendario delle Commissioni

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il calendario delle Commissioni

1° Commissione: Affari generali e istituzionali; Bilancio

Seduta in videoconferenza

lunedì 22 febbraio 2021, alle ore 9

ordine del giorno:

1) Disegno di legge 52: Disposizioni di carattere finanziario

2) Disegno di legge 57: Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell’affidamento di lavori pubblici. Sul disegno di legge si svolgeranno, le audizioni del responsabile dell’Area Centrale Regionale d’Acquisto, il commissario straordinario di A.Li.Sa., il dirigente della Stazione Unica Appaltante Regionale-SUAR, l’amministratore unico di Liguria Digitale S.p.A, i direttori generali delle Aziende Sanitarie della Liguria, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Confederali e Autonome, il presidente di Confindustria Liguria, l’amministratore unico di I.R.E. S.p.A.- Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure e il presidente di Liguria Ricerche S.p.A..

3) Nomine: Istituto Regionale per la Floricoltura – Assemblea – Sostituzione del membro regionale – Esame proposta di candidatura

4) Nomine: Azienda pubblica di servizi alla persona casa di riposo e pensionato di imperia . Consiglio di amministrazione – sostituzione membro – Esame proposta di candidatura

*****

2° Commissione: Salute; Sicurezza sociale

Seduta in videoconferenza

lunedì 22 febbraio 2021, alle ore 15

ordine del giorno:

1) Audizione del Direttore Generale IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, del Dirigente responsabile Chirurgia dei trapianti di fegato e del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. sul percorso di costruzione del Centro Trapianti del Policlinico.

2) Disegno di legge 53: Modifiche alla Legge regionale 7 Dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario regionale)

*****

4° Commissione: Territorio; Ambiente

Seduta in videoconferenza

Giovedì 25 febbraio 2021, alle ore 11

argomento:

-Approfondimento sulla messa in sicurezza del fiume Entella. Sull’argomento si svolgerà l’audizione dei rappresentanti dei Comuni di Carasco, Chiavari, Cogorno, Lavagna, Leivi, Città metropolitana di Genova, Confindustria Gruppo Territoriale del Tigullio, dell’associazione “Ambiente in Rete Tigullio”, Comitato “Giù le mani dal fiume Entella”, Comitato “Contratto di fiume Entella”, Associazione “Medici per l’Ambiente – ISDE”.

*****

3° Commissione: attività produttive; Cultura; Formazione; Lavoro

Seduta in videoconferenza

Giovedì 25 febbraio 2021 – alle ore 16

ordine del giorno:

-Audizione del Presidente della Costa Edutainment S.p.A. – Giuseppe Costa sulla situazione dell’Acquario di Genova.