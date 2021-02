Recco: spazzamento meccanizzato, ecco il calendario

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Dal 1° marzo diventa ufficiale il calendario dello spazzamento meccanizzato delle strade di Recco. Le seimila famiglie residenti riceveranno presto in cassetta postale il volantino con indicati giorni, orari e modalità. La pulizia comincerà alle ore 8 di lunedì prossimo in via Garibaldi e proseguirà martedì secondo il calendario in allegato.

“Viene previsto il divieto di sosta con cartellonistica fissa e un calendario dettagliato con cadenze settimanali. Per non intralciare la pulizia, i cittadini non devono lasciare le auto in sosta nei giorni indicati per non incorrere in sanzioni e permettere ad Amiu di svolgere al meglio il proprio lavoro, per garantire decoro e igiene su tutto il territorio” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.

