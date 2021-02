Recco: gli auguri autografi del Papa a don Antonio Servetto

Don Antonio Servetto, parroco di San Rocco in Recco, domenica celebra il 50° di sacerdozio; inattesa gli è giunta da Papa Francesco una foto che ritrae lo stesso pontefice con un suo augurio autografo: “A don Antonio Servetto con gratitudine nel suo 50° anniversario con la mia benedizione e a chiedere di pregare per me”. Il cardinale Angelo Bagnasco in una lettera rivolta ai parrocchiani ricoirda di avere fatto visita a don Antonio in ospedale, appena colpito dalla sua malattia e di essersi stupito della sua determinazione. A don Antonio si rivolge con gratitudine ringraziandolo per quanto ha fatto.

Don Antonio domenica presiederà la messa delle 11, alla presenza del sindaco Carlo Gandolfo, e quella vespertina. Venerdì 26 sarà a Pegli con gli altri sette colleghi ordinati sacerdoti con lui, tra cui il francescano padre Giovanni. Con loro ci sarà l’arcivescono di Genova Marco Tasca.