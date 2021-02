RASSEGNA STAMPA. Chiavari, allarme contagi alla Mazzini

Oggi, venerdì 19 febbraio, auguri a Mansueto. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: bifolco (guardiano di buoi, aratore a giornata; ignorante, zoticone, screanzato). Proverbi: “Chi ha in vita figli, dell’altrui non si meravigli”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid: “cinque nuovi contagi, 40 i ricoverati”; “Allarme contagi alla Mazzini di Chiavari”; “Focolaio sotto controllo alla Scarsella”. Vaccini: “Ieri 300 iniezioni di richiamo; presidio a Camogli nella sede Cri”; “Prenotazioni nelle farmacie, buon afflusso e ‘Sistema ben organizzato'”.

Moneglia: filma l’allieva nuda, indagine sul trainer. Sestri Levante: ambulatori in ospedale, completato il trasloco. Sestri Levante: stamattina l’ultimo saluto a Gian Luigi Bregante. Sestri Levante: più bus per le frazioni. Chiavari: “Saldi messi in crisi dalla zona arancione”. Chiavari: teatro all’aperto a Villa Rocca. Chiavari: don Andrea Buffoli scopre la vocazione di direttore sportivo. Chiavari: donne in ruoli di comando “E’ stata dura, ma sui può”. Leivi: addio a Franco Solari storico titolare di ‘Ca’ Peo’.

Rapallo: “La sfida? Aprire un ristorante; ci crediamo e assumiamo”. Rapallo: “Abbassare gli affitti ai negozi”. Santa Margherita Ligure: lunedì il porto torna a pieno regime.

San Colombano: San Giorgio, c’è uno spiraglio. Borzonasca: rimosso il macigno, ma la strada resta chiusa.