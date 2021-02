Ne: campagna vaccinale anti covid per gli over 80

Dall’ufficio stampa del Comune di Ne riceviamo e pubblichiamo

Nella giornata di venerdì 19 febbraio 2021, Asl4 ha comunicato che, a breve, sul territorio comunale di Ne sarà attivata la campagna vaccinale anti-covid 19, a cominciare dagli anziani over 80.

Riguardo alla prenotazione della somministrazione delle dosi vaccinali, Asl4 comunica che gli Operatori del Servizio Prenotazione Distrettuale cureranno la chiamata telefonica individuale per tutti i cittadini domiciliati presso il Comune di Ne, per la fascia di anziani over 80.

Si precisa, inoltre, che i cittadini autosufficienti saranno invitati a recarsi presso la sede vaccinale allestita a Ne nei locali della Croce Verde Chiavarese in via Aldo Moro, nei giorni 10-11-12 marzo e successivamente per i richiami nei giorni 7-8-9 aprile. Qualora nel corso di tale chiamata telefonica emergessero situazioni particolari, queste verranno prese in carico direttamente dal Servizio Distrettuale della Asl.

Per quanto concerne, invece, i pazienti in carico al Servizio di Assistenza domiciliare, al Servizio Cure Palliative, i pazienti con disabilità gravissima e Fondo regionale della non autosufficienza, nonché eventuali situazioni di fragilità segnalate dai Distretti sociali del Comune, gli stessi riceveranno al proprio domicilio la visita di specifica squadra vaccinale della Asl, previa apposita chiamata telefonica con la quale saranno comunicati giorno ed ora in cui saranno vaccinati.