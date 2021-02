Levanto: “Sos Covid”, la campagna informativa ora è in un libretto digitale

Dall’ufficio stampa del Comune di Levanto riceviamo e pubblichiamo

La campagna informativa “Sos Covid-19”, realizzata da Rlv con la collaborazione del Comune di Levanto e diffusa dallo scorso 14 dicembre via radio, in podcast e sui social, prosegue fino al prossimo giugno e si arricchisce di un libretto digitale da scaricare dal web o del quale richiedere l’invio via mail.

Conclusa con successo (circa centomila contatti tra ascolti radiofonici, podcast, post su Facebook e Instagram) la prima fase, ora l’iniziativa prosegue (grazie alla sponsorizzazione della farmacia “Centrale” di Levanto) con la trasmissione su “Rlv” (dal lunedì al venerdì, alle ore 10.30) delle “pillole sonore” (due minuti di consigli su vari aspetti legati alla pandemia che vengono diffusi anche in modalità podcast per poterli ascoltarle in qualsiasi momento), di interviste con esperti e di spot di sensibilizzazione.

La novità di questa seconda fase è il “libretto digitale”, una versione testuale delle “pillole” che si può sfogliare “on line” al link https://issuu.com/proradiotv/docs/sos_covid_19_booklet_fcl

e del quale richiedere una copia (gratuita, in formato pdf) indirizzando una mail alla redazione dell’emittente radiofonica (redazione@rlv.it).