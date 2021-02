La ditta “La Quercia s.a.s” si è aggiudicata l’appalto per l’abbattimento, a Lavagna, di palme uccise dal punteruolo rosso in via Aurelia e piazza Matteotti e la sostituzione con altre essenze. La base d’appalto era di 48.370 euro, la ditta vincitrice si è aggiudicata il lavoro perché, tra le ditte partecipanti, ha offerto lo sconto maggiore che ha fatto scendere il prezzo a 33.470 euro.