Giornata delle professioni sanitarie: 1 minuto di silenzio per chi non c’è più

L’ Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova comunica che anche gli Infermieri del Tigullio osserveranno con cuore e mente, domani 20 febbraio , un minuto di silenzio ad inizio turno per ricordare i Colleghi che purtroppo non ce l’hanno fatta, per chi non è più fra noi causa covid-19 – pandemia .

” Un minuto di silenzio per chi non e’ piu’ tra noi… “

il 20 Febbraio è la “Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato” coinvolti nella pandemia.

Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche vogliono manifestare vicinanza e sostegno a tutte le famiglie degli Infermieri deceduti e a tutti gli Infermieri per sottolineare anche l’importanza della professione infermieristica.

Gli Infermieri liguri hanno pagato un prezzo altissimo nell’affrontare la pandemia da corona virus COVID-19:

– 5 gli Infermieri che hanno perso la vita;

– 2.600 circa gli Infermieri che si sono ammalati

– 17.000 gli Infermieri che ogni giorno si prendono cura delle persone malate

In questa giornata di ricordo e vicinanza, la Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche invierà una lettera per attestare e ringraziare tutti dell’impegno profuso e chiederà a tutti gli Infermieri di osservare un minuto di silenzio a inizio turno per onorare i colleghi deceduti e comunque per rendere testimonianza, nel rispetto delle norme anti Covid, del valore della giornata.

La nostra professione è importante ricordiamolo sempre: senza gli Infermieri non c’è salute

Per lasciare però , come sempre in vita , posto alla speranza vogliamo presentare anche l’evento pv. dedicato a tutte le donne , Colleghe infermiere soprattutto , l’evento 8 marzo pv.

” 8 Marzo 2021, giornata internazionale della Donna Premio Infermiera, Donne e Diritti “

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova e l’Associazione Culturale GAIA propongono per la giornata internazionale della Donna un concorso su:

8 Marzo – Infermiera, Donne e Diritti, per incoraggiare una partecipazione attiva su temi sociali e culturali che pongono al centro la Donna e la Tutela dei Diritti. Il concorso prevede la raccolta, pubblicazione e diffusione tramite sito web delle opere presentate.

Il premio si articola in quattro sezioni:

1) Testimonianze di vita professionale.

2) Poesie.

3) Narrazione.

4) Fotografia – Immagini.

Per tutte le sezioni, libera scelta ed interpretazione di qualsiasi tema che abbia una rilevanza sociale e/o culturale e che ponga al centro l’Infermiera e i diritti della Donna. I testi dovranno essere riferiti a: Lotto Marzo Infermiera, Donne e Diritti, a temi di attualità o storici sui diritti civili; solidarietà; libertà; lavoro; ricerca; arte, cultura.

Si può partecipare a tutte le sezioni, con il limite di una sola opera per sezione. Può essere abbinato al proprio testo letterario un’immagine. Modalità di partecipazione e termine di scadenza.

Partecipazione gratuita senza limiti di età o differenze di genere. La partecipazione è aperta anche alle scuole (classe o singolo studente), quale opportunità didattica per gli insegnanti di realizzare, con la propria classe, un percorso di approfondimento sui temi proposti.

La partecipazione delle classi è soggetta agli stessi criteri previsti per gli altri Autori, a condizione che le opere siano collettive, in rappresentanza di tutta la classe. Per partecipare occorre inviare, entro e non oltre il 3 marzo 2021, e-mail a: bando8marzo2021@opigenova.it (attendere conferma di ricezione entro 24 h), allegando, per ogni opera: un file in formato word contenente il Testo, i dati degli Autori (cognome; nome; mail; telefono; città di residenza). Per le classi, indicare, nello stesso file i dati relativi alla scuola, nominativo, mail e telefono dell’insegnante; cognome e nome degli studenti che hanno collaborato).

Per l’immagine. Nello stesso file word indicare le informazioni descrittive dell’Immagine, i dati degli Autori (cognome; nome; mail; telefono; città di residenza). Allegare il file dell’Immagine per il quale è richiesta una buona risoluzione. Fotografie, opere pittoriche, disegni e vignette devono essere prodotti in file formato immagine (tif; jpg; png)

