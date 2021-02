Draghi e il Pd: “Il premier e la ‘distruzione creatrice’

Da Luciano Port, esponente del Partito Democratico riceviamo e pubblichiamo riceviamo e pubblichiamo

Quali soluzioni dal nuovo Governo?

Alcuni amici mi hanno scritto per chiedermi cosa pensavo di Draghi e del nuovo Governo.

Prima di esprimere dei giudizi io

vorrei capire meglio l’applicazione delle teorie di Schumpeter a cui si rifà Draghi.

La teoria delle innovazioni consente a Schumpeter di spiegare l’alternarsi, nel ciclo economico, di fasi espansive e fasi recessive. Le innovazioni, non vengono introdotte in misura costante, ma si concentrano in alcuni periodi di tempo – che, per questo, sono caratterizzati da una forte espansione – a cui seguono le recessioni, in cui l’economia rientra nell’equilibrio di flusso circolare. Un equilibrio però, non uguale a quello precedente, ma mutato dall’innovazione. Le fasi di trasformazione sotto la spinta di innovazioni maggiori vengono definite da Schumpeter di “distruzione creatrice” (o “distruzione creativa”), alludendo, con questa espressione, al drastico processo selettivo che le contraddistingue, nel quale molte aziende spariscono, altre ne nascono, e altre si rafforzano.

La distruzione prevede aziende che chiudono e lavoratori che nella fase creativa trovano lavoro. Ma se questo non succede? Stanno anni senza mangiare in attesa della fase creativa o lo stato diventa esso stesso impresa (Keynes)?

Mi piacerebbe che il nostro partito iniziasse a discutere di questo in concreto magari nelle video conferenze.

Forse Lega, Fi e M5s non si pongono il problema ma noi non possiamo ignorarlo!