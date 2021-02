Chiavari: vende biglietto senza consegnarlo, deferito pregiudicato di 24 anni

Dal Comando provinciale dei Carabinieri riceviamo e pubblichiamo

Dall’esito degli accertamenti, i Carabinieri di Chiavari, hanno deferito in stato di libertà per “truffa” un 24 enne gravato da pregiudizi di polizia specifici. Il predetto, dopo aver ricevuto da una 22 enne domiciliata in una località sita nei pressi di Carasco, la somma di 250 euro per l’acquisto di un biglietto messo in vendita su internet, per assistere ad un concerto, dopo aver intascato il denaro, non provvedeva alla consegna del tagliando.