Camogli: dal 4 marzo vaccinazioni agli over 80

Da giovedì 4 marzo, dalle 9.00 alle 13.00, presso i locali della Croce Rossa di via XX Settembre, inizieranno a Camogli le vaccinazioni per i cittadini residenti over 80. Sarà possibile prenotare telefonicamente e direttamente il proprio posto per la vaccinazione a partire dalla prossima settimana, contattando il numero dedicato che verrà comunicato a breve.

Una volta ottenuta la prenotazione, sarà necessario munirsi di cartella anamnestica – da ritirarsi presso la sede della Croce Rossa, le farmacie cittadine, le sedi delle Pubbliche Assistenze (Camogli e Ruta), oppure da scaricare direttamente dal sito del Comune – che dovrà essere compilata e portata il giorno dell’appuntamento insieme alla tessera sanitaria.Si raccomanda di recarsi all’appuntamento rispettando gli orari indicati onde evitare assembramenti nell’attesa, e soprattutto di non mancare la prenotazione, per evitare che possano andare sprecate le dosi di vaccino preparate.