Camogli: alla Pro Loco abbonamenti e biglietti Amt

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Molto probabilmente dalla prossima settimana recandosi alla Pro Loco di Camogli sarà possibile avere immediatamente qualsiasi tipo di biglietto e abbonamento Amt. Un bel risultato. “Erano due anni che aspettavamo, quindi per noi è un grande traguardo. Non vediamo l’ora di essere operativi – spiega Emanuela Cecchi, segretaria Pro Loco – Potremo offrire un servizio a tutti, non solo ai turisti. Ad esempio anziani, studenti, lavoratori non avranno bisogno di recarsi in altri comuni; oltretutto, visto il periodo di emergenza sanitaria, è ancora più utile”.

La Pro Loco di Camogli, unica in Liguria e tra le pochissime in Italia, è anche dotata del sistema Pico, piattaforma integrata commerciale, di Trenitalia, che la autorizzata al rilascio dei biglietti ferroviari anche sulle frecce.

Tra i servizi offerti vi è Ups per il ritiro e la spedizione di pacchi.