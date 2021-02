Il sindaco di Bogliasco, Gianluigi Brisca, ha firmato un’ordinanza che proroga fino alle 24 del 28 febbraio la chiusura di Piazza Trento e Trieste per permettere i lavori di ripristino della pavimentazione in materiale plastico presente intorno all’area gioco dei bambini e per la nuova realizzazione delle sedute collocate sui muretti a contorno delle aiuole.