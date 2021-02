Uscio: vertenza fornitura corrente, finisce in tribunale

Al Comune di Uscio è pervenuto un atto ci citazione da parte di “Farmafactoring spa”. L’antefatto: il Comune aveva stipulato un contratto per la fornitura di corrente elettrica con “Edison Energia spa”; ditta che aveva poi ceduto i suoi crediti a “Farmafactoring spa”.

Nella determina comunale che spiega la pratica si legge “Banca Farmafactoring s.p.a. ha avviato una procedura legale dinanzi al Tribunale di Genova volta al recupero di parte dei suddetti crediti; in considerazione delle configgenti posizioni giuridiche in ordine alla situazione di contestazione, al fine di chiudere definitivamente la pendenza di tutti i crediti ed evitare un ulteriore aggravio di spese, era stata avviata una procedura transattiva mediante l’assistenza di un legale”.

Ma il tentativo d’accordo non è andato a buon fine. Ora il Comune per tutelarsi, ha affidato l’incarico allo Studio Legale Carbone e D’Angelo di Genova, impegnando la somma complessiva di 2.188 euro.