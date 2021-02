A Sestri Levante, un 45enne del luogo, è stato deferito in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza alcolica” dalla pattuglia della locale Stazione, poiché fermato alla guida di un veicolo, apparso in evidente stato di ebbrezza, veniva sottoposto all’alcooltest, risultato avere un tasso alcolemico pari a g/L 2,38. Pertanto, gli veniva ritirata la patente di guida.