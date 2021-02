‘Santa’: vaccini, 131 richieste da over 80; sarà Asl a ricontattarli

Dall’ufficio comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Sono stati 131 i contatti arrivati al Comune di Santa Margherita Ligure da over 80 nel primo giorno del servizio comunale di facilitazione per la campagna di vaccinazione anti Covid-51 i moduli spediti via mail, 48 quelli compilati via telefono e 32 le schede consegnate al protocollo.

Si ricorda che a Santa Margherita Ligure i Cittadini non dovranno prenotarsi ma saranno contattati da Asl4 che gestisce e organizza le somministrazioni – in totale autonomia – presso la nuova piastra ambulatoriale di via D. Teramo.

Gli over 80 – i nati fino all’anno 1941 compreso, a Santa Margherita Ligure sono 1522 cittadini – o loro familiari, che hanno l’esigenza di comunicare un riferimento telefonico o necessità particolari, potranno telefonare al numero 0185/205314 (da lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00) oppure trasmettere attraverso un modulo, disponibile sul sito dell’ente o all’ufficio protocollo, e consegnarlo compilato all’ufficio protocollo o via mail all’indirizzo vacciniover80@comunesml.it.

In caso di disdetta o di modifica dell’appuntamento il cittadino dovrà direttamente contattare gli operatori Asl al numero telefonico 0185/ 329263 attivo dalle 9:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì.