‘Santa’: cinque tablet alla scuola, li dona l’azienda che gestisce la mensa

La Dussman, azienda di ristorazione che gestisce la refezione del Comune di Santa Margherita Ligure, ha regalato cinque tablet all’Istituto Comprensivo cittadino. Questa mattina i dispositivi sono stati consegnati al dirigente scolastico Guido Massone dall’Assessora all’Istruzione Beatrice Tassara.

Dichiarano Tassara e Massone: «Ringraziamo la Dusmman per il gentile omaggio. Speriamo che questi tablet possano essere utilizzati il più presto possibile quale complemento nella didattica e non come necessario strumento della didattica a distanza».