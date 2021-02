San Colombano: Lavanderia San Giorgio, ritorna l’ottimismo sul futuro

Dall’ufficio del Sindaco di San Colombano Certenoli, Carlo Casella, riceviamo e pubblichiamo

Si è appena concluso l’incontro tenutosi in videoconferenza sulla grave crisi della Lavanderia Industriale San Giorgio S.p.A. alla quale hanno partecipato gli Assessori Regionali Dott. Andrea Benveduti e avv. Giovanni Berrino.

Erano presenti inoltre il Curatore fallimentare Dott. Marchesi e Dott. Benzi, i rappresentanti sindacali e di Confindustria.

Dall’incontro è emerso che l’Azienda attualmente continua la produzione , in quanto si trova in continuità di esercizio provvisorio, su decisione del giudice.

I Curatori stanno esaminando tutte le possibili soluzioni per fare in modo che la Lavanderia San Giorgio S.p.A. continui l’attività mantenendo l’occupazione dei lavoratori e del relativo indotto.

Da parte di Regione Liguria è emersa la disponibilità di usare tutti gli strumenti necessari per la salvaguardia dell’ Azienda .

Il confronto è risultato particolarmente positivo e confido in una soluzione rapida, sia per l’Azienda, che per il riscontro sociale sul territorio del Comune di San Colombano Certenoli e della Val Fontanabuona.