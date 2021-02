San Colombano: “San Giorgio, obiettivo è acquisizione entro fine marzo”(2)

Da Paola Repetto, Consigliere comunale e Vicecapogruppo di “Territorio e Sviluppo”, riceviamo e pubblichiamo

Si è tenuta oggi la riunione programmata con la Regione Liguria in merito alla Crisi della Lavanderia Industriale San Giorgio di San Colombano Certenoli.

Erano presenti in rappresentanza il sindacato Cgil, il Sindaco di San Colombano Certenoli, il consigliere comunale del gruppo di minoranza Territorio e Sviluppo, Gli assessori regionali Berrino e Benveduti, il Curatore fallimentare ed il consulente oltre all’Associazione Industriali.

Il Curatore fallimentare ed il consulente hanno informato di varie manifestazioni di interesse per l’acquisizione della Lavanderia San Giorgio, in particolare di un imprenditore locale che sta facendo valutazioni in merito e nei prossimi giorni potrebbe consegnare proposte per l’acquisizione.

Tutte le proposte, valutate dal Curatore Dott. Marchese sono atte al mantenimento del sito produttivo e all’assunzione delle lavoratrici.

Se tutto procede nel giro di pochi mesi (entro fine marzo) l’azienda potrebbe essere acquisita.

L’azienda in questo momento, così come concordato con il Tribunale sta svolgendo la sua attività e consegnando la merce regolarmente.

Da parte della Regione Liguria nello specifico del Dott. Berrino e Dott. Benveduti vi è la volontà di trovare risorse per incentivare l’acquisizione.