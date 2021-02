Riva Trigoso: “Opere a difesa di Fincantieri, il Comune faccia chiarezza”

Da Gian Carlo Stagnaro, consigliere comunale, riceviamo e pubblichiamo il testo dell’interrogazione scritta con oggetto “Chiarimenti dichiarazioni a mezzo stampa On. Paita sul problema erosione costa Riva Trigoso”.

Il sottoscritto Consigliere comunale Giancarlo STAGNARO



APPRESE le dichiarazioni rilasciate alla stampa dall’onorevole Raffaella Paita, Presidente della Commissione Trasporti alla Camera e riportate in particolare dal Secolo XIX il 4 febbraio 2021;



SOTTOLINEATO come le stesse facciano esplicito riferimento alla volontà di inserire nel Recovery il finanziamento di opere a sostegno dello sviluppo di Fincantieri. In particolare, per la parte di competenza dello stabilimento di Riva Trigoso, nell’articolo sopra citato l’onorevole Paita indica la necessità di interventi perché esiste “un problema di erosione della costa e il cantiere va difeso”;



EVIDENZIATO che l’intenzione appare chiara e non fraintendibile dal momento che le dichiarazioni fanno riferimento alla necessità di “inserire nella lista delle opere anche i bacini di Sestri Ponente e Riva Trigoso”;



PRESO ATTO che dalle stesse dichiarazioni non si può evincere con maggiore chiarezza in cosa esattamente consistano opere che avrebbero comunque un evidente impatto sulla baia di Riva Trigoso, trattandosi di interventi di tale portata da richiederne l’inserimento in un piano complesso e articolato come il Recovery Plan;



VERIFICATO che non risultano comunicazioni da parte dell’Amministrazione comunale sull’argomento;

INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA

– se l’Amministrazione comunale sia a conoscenza di progetti e decisioni di tale portata che riguardano il proprio territorio oppure se gli stessi vengano valutati senza tenere in alcuna considerazione il sindaco e la giunta di Sestri Levante;

– in caso l’Amministrazione sia a conoscenza dei fatti, perché non abbia tempestivamente riferito al Consiglio comunale e alla cittadinanza circa le intenzioni allo studio;

– sempre in caso l’Amministrazione sia a conoscenza dei fatti, quali siano i reali contenuti dei progetti e cosa potrebbero comportare a livello di impatto per la baia di Riva Trigoso;

– in caso l’Amministrazione non sia a conoscenza dei fatti, come intenda reagire a questa mancanza di rispetto che la maggioranza che sostiene il nuovo Governo dimostra nei confronti dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza di Sestri Levante;

– se intendano indire immediatamente un Consiglio comunale o un’assemblea pubblica dedicati ed eventualmente convocare per un’audizione l’onorevole Raffaella Paita