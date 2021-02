Recco: Piazzale Europa, l’area verde diventerà un polo sportivo

Dallo staff del Sindaco di Recco riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Recco aderisce al bando “Sport nei parchi”, promosso da “Sport e Salute” con la collaborazione di Anci (Associazione nazionale comuni italiani), individuando un’area pubblica che si candida a diventare un vero un’impianto sportivo a cielo aperto.

L’Amministrazione comunale punta a ridare nuova vita alla zona verde in corrispondenza dell’attuale parco giochi di Piazzale Europa, che si sviluppa su circa 500mq indicata nel P.U.C. del Comune di Recco come “zona per verde attrezzato e parchi urbani”. Il progetto candidato alla linea di intervento numero 1 prevede la realizzazione di una nuova area attrezzata con l’installazione di un circuito a corpo libero medium, utilizzato da cinque persone in contemporanea, e di sei macchine polivalenti, destinate anche a persone diversamente abili e ai bambini

Per il sindaco Carlo Gandolfo si tratta di “un’importante occasione per riqualificare e rendere più fruibile un’area della città, anche attraverso soluzioni conformi al superamento delle barriere architettoniche. Intendiamo favorire nuovi modelli di sport all’aperto valorizzando la ricchezza formativa e aggregativa dell’attività fisica. Ringrazio i consiglieri delegati Luigi Massone e Sara Rastelli per l’impegno su questo progetto che nasce con l’intenzione di promuovere lo sport presso i giovani ma che vuole offrire un programma di attività gratuite destinate a tutte le generazioni”.