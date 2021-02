Recco: l’economia locale e il covid, argomenti in Consiglio

Ad inizio seduta del Consiglio comunale, riunitosi in modalità online, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo ha riferito dell’avvio, a far data dal prossimo 23 febbraio, della campagna vaccinale presso l’ex Ospedale Sant’Antonio, riservata in questa prima fase ai cittadini di età pari o superiore a 80 anni.

L’individuazione del plesso sanitario di Recco come una delle sedi per la somministrazione del vaccino era stata sollecitata dal capogruppo di “Civica” Gian Luca Buccilli e sostenuta con grande convinzione dal sindaco Carlo Gandolfo, il quale si è attivato insieme ad Asl 3 per soddisfare al meglio ogni esigenza organizzativa correlata al servizio.

Le prenotazioni potranno avvenire tramite un recapito telefonico (3667804083) attivato presso la sede municipale e spetterà al Comune redigere l’agenda delle vaccinazioni.

È stato poi approvato all’unanimità un documento redatto con il contributo del presidente del Consiglio Paolo Badalini e di tutti i capigruppo (Chiara Zanzi, Ivana Romano, Sergio Siri, Gian Luca Buccilli); il documento evidenzia come per effetto della fase congiunturale in corso sia a rischio la tenuta del tessuto economico e commerciale del territorio.

Al presidente Paolo Badalini il Consiglio ha conferito il compito di inviare al Governo e a Regione Liguria la mozione che contiene l’appello a trovare un punto di equilibrio tra la doverosa azione di contenimento del contagio e la salvaguardia dell’economia locale, anche attraverso modalità e tempistiche più appropriate nell’attuazione delle misure che limitano lo svolgimento delle attività.

Su proposta del sindaco Carlo Gandolfo, il Consiglio comunale ha quindi adottato il regolamento che disciplina il canone unico patrimoniale, il quale riunisce in un’unica forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di spazi e aree pubbliche, alle esposizioni pubblicitarie e i diritti sulle pubbliche affissioni. Il regolamento consta di ben 96 articoli.

La determinazione puntuale delle tariffe è affidata alla Giunta e il sindaco Carlo Gandolfo ha assicurato che proverà a non introdurre degli aumenti, fermo restando la necessità di garantire l’invarianza di gettito.

Saranno mantenute le modalità organizzative in essere: il Comune continuerà a gestire in economia il presupposto dell’occupazione di spazi e aree pubbliche mentre resta esternalizzata all’attuale concessionario la gestione dei presupposti relativi alle esposizioni pubblicitarie e alle pubbliche affissioni.

Il consigliere Gian Luca Buccilli ha lamentato come i tempi scelti dall’amministrazione per l’adozione del regolamento, obbligano l’Ente a un’azione di recupero di quanto dovuto per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee effettuate dal primo gennaio 2021 sino all’entrata in vigore del regolamento, nonché alla successiva approvazione delle tariffe da parte della giunta.

Sempre all’unanimità è stato approvato il Regolamento per l’applicazione del canone di concessione dell’aree mercatali appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, distribuito in 26 articoli.

Agli effetti del canone unico patrimoniale e di quello mercatale, il territorio comunale risulta classificato in quattro categorie, alle quali corrispondono tariffe differenziate in ragione della loro appetibilità commerciale.

Il consigliere Gian Luca Buccilli ha proposto di procedere all’esternalizzazione della gestione del canone mercatale, per garantirne l’efficienza e l’economicità del servizio.

Il suggerimento è stato ritenuto pertinente dall’amministrazione, che si è riservata di sviluppare un’istruttoria in questa direzione.