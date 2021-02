Recco: i 50 anni di sacerdozio di don Antonio Servetto

Don Antonio Servetto, 73 anni, domenica 21 febbraio celebra il 50° anniversario di sacerdozio, festeggiato dalla comunità parrocchiale di San Rocco che segue dal 1984. Appassionato di mini presepi ne possiede una infinita collezione proveniente da ogni parte del mondo.

L’amministrazione comunale di Recco, in occasione del 50° di sacerdozio, la arricchirà di un pregevole pezzo. Intende, infatti, “esprimere riconoscenza a Don Antonio Servetto per il suo impegno inesauribile dimostrato in tutti questi anni al fianco dei giovani e di tutti coloro che esprimono un bisogno e per la sua ferrea volontà di servire il prossimo che gli sono riconosciute dai parrocchiani, dai recchesi e dalle autorità ecclesiastiche”.

“Conosciuta la passione di Don Antonio Servetto per la collezione di statuine del presepe” il sindaco Carlo Gandolfo ha deciso di fargli omaggio di una natività realizzata nel laboratorio di Cartapesta di Claudio Riso, con sede a Lecce, artista altamente specializzato in questa antica arte, soprattutto nella rappresentazione delle figure sacre come la Natività, e che le opere sono interamente realizzate a mano, nel rispetto delle fasi di lavorazione di un tempo e si distinguono per l’accuratezza e il gusto del dettaglio”.

Non è escluso che l’arcivescovo di Genova Marco Tasca, che alle 11.30 presiederà la messa a Sori nella chiesa di Santa Margherita Vergine e Martire, partecipi poi alla festa di don Antonio.

Nelle foto don Antonio Servetto con l’arcivescovo Marco Tasca