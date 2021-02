RASSEGNA STAMPA. Covid: in Asl-4 sono 25 i nuovi casi; 42 i ricoverati

Oggi, giovedì 18 febbraio, auguri a Costanza. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: quaresima (nella liturgia cattolica periodo di penitenza in preparazione alla Pasqua dal mercoledì delle ceneri alla mezzanotte del sabato santo; ogni periodo di digiuno o astinenza prescritto dalla chiesa o osservato per devozione; per estensione, lungo periodo di restrizioni. Proverbi: “I quattrini fanno piovere e tuonare”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid: “Asl-4 25 nuovi casi, 42 i ricoverati”; “Noi medici riservisti, volontari anti covid”; “Over 80, assistenza vaccini”; “Gli anziani dell’entroterra? Da evitare gli hub cittadini”. Asta: Arte vende otto immobili a Sestri Levante; Zoagli; Portofino.

Sestri Levante: la spiaggia di Portobello resta a numero chiuso e gratis. Sestri Levante: caso Corte dei Conti, le richieste della Lega. Sestri Levante: presi i banditi degli orefici. Lavagna: la mafia in Liguria, Lijoi e Cance in rete con Ogfficina. Chiavari: Hi-Lex, commessa per la Bmw. Chiavari: don Sandro Lagomarsini arriva al Bandolo Social. Chiavari: frana alle Grazie, lavori finiti a giugno. Chiavari: identificata l’autrice dell’atto vandalico. Chiavari: tagliati i platani malati, ora tocca ai tigli a rischio.

Zoagli: le minoranze chiedono consiglio straordinario sul personale. Rapallo: il meeting dei giovani industriali si svolgerà a Genova. Rapallo: manca un centro congressi.

Camogli: spiagge contingentate. Recco: calano i residenti, i matrimoni crollano, sale la mortalità.