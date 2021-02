Rapallo: villa Costanza, senso unico alternato

A tre anni dalla demolizione di Villa Costanza e dopo la sua ricostruzione in area più vicina al mare, secondo la convenzione sottoscritta tra proprietà e Comune, si completa il marciapiedi nel tratto corrispondente alla vecchia villa. Da lunedì 2 febbraio a sabato 6 marzo, lungo la strada 227 verrà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo nel tratto compreso tra via Brigida Morello e la piazzetta del Sovrano Ordine di Malta. In caso di lunghe code, il traffico dovrà essere regolato da movieri.

Nella foto il marciapiedi oggi, i lavori di demolizione, lo spazio ceduto al Comune