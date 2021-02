Rapallo: vanno a casa a fargli il tampone, lo trovano morto

Un anziano sordomuto residente in via Amendola a Rapallo è morto mentre era solo in casa. Nella tarda mattinata il personale dell’Asl si è recata a casa del paziente per fargli un tampone, ma nessuno ha risposto. Sono stati attivati vigili del fuoco e carabinieri. Aperta la porta di casa i timori sono stati confermati: l’uomo era morto. Sarà il magistrato a decidere se disporre o meno l’autopsia per verificare le cause del decesso.