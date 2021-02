Rapallo: situazione covid e modalità prenotazione vaccino over 80

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Stamane il sindaco Carlo Bagnasco e il consigliere con incarico alla Sanità Salvatore Alongi, attraverso una diretta Facebook, hanno fatto il punto sulla situazione Covid – 19 sul territorio cittadino a seguito degli ultimi aggiornamenti di Asl4.

I positivi registrati nel territorio di Rapallo sono al momento 36; 6 sono invece le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere della Asl4.

“Guardando ai precedenti bollettini si evince che il trend dei contagi sia sotto controllo, con andamento a plateau e con un timido miglioramento – osserva Alongi – Ciò nonostante, abbiamo imparato a capire come sia sufficiente un piccolo focolaio per far alzare i numeri. Ecco perché non bisogna abbassare la guardia e occorre continuare ad adottare tutte le misure per proteggere noi stessi e gli altri”.

Sindaco e consigliere hanno poi fatto il punto sulla campagna vaccinale agli over 80, in corso da qualche giorno a livello nazionale.

“Assieme al nuovo direttore generale della Asl4 Paolo Petralia, che ringrazio, e al vicesindaco Pier Giorgio Brigati, nei giorni antecedenti l’inizio della campagna abbiamo svolto una serie di sopralluoghi per individuare la sede più opportuna per la somministrazione dei vaccini – spiega Alongi – L’opzione più idonea è risultata l’ospedale N.S. di Montallegro. A Rapallo la campagna, per ora, risulta ben organizzata sia dal punto di vista organizzativo che logistico. Il direttore generale della Asl4 conta di ultimare questa fase entro i primi di maggio, compatibilmente con la fornitura delle dosi di vaccino”.

Nota importante: possono prenotarsi le persone nate prima del 31 dicembre 1941, quindi anche chi non abbia ancora compiuto 80 anni, ma lo farà nel 2021.

Tre sono le modalità di prenotazione:

– Presso il Cup dell’ospedale N.S. di Montallegro, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 13.30. Per prenotare non è necessaria la presenza di chi deve effettuare la vaccinazione. Può recarsi allo sportello anche una persona di fiducia, purché abbia con sé il tesserino sanitario della persona che deve prenotare il vaccino

– Chiamando il numero verde istituito da Regione Liguria: 800 93 88 16, dalle ore 8 alle 18, tenendo a portata di mano il tesserino sanitario

– Accedendo al sito internet https://prenotovaccino.regione.liguria.it/ e seguendo le indicazioni, sempre avendo a portata di mano il tesserino sanitario della persona che deve effettuare la vaccinazione.