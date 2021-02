Rapallo: rinviate a data da destinarsi le elezioni Aci

La raccolta delle firme per candidarsi avrebbe dovuto chiudersi entro il 19 febbraio mentre le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo della sezione genovese avrebbero dovuto tenersi ad aprile. Il presidente uscente Giovanni Battista Canevello ha rinviato tutto a data da destinarsi senza – pare – una giustificazione reale. Canevello era stato confermato presidente con tre voti sui quattro votanti presenti. Attualmente una nuova squadra col sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, che aveva da tempo raccolto le firme necessarie a candidarsi, vuole arrivare al vertice genovese per rinnovarlo.