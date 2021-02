Rapallo: paddle, si concretizzamo i due campi

Sono in costruzione, sul tetto del depuratore in zona Ronco a Rapallo, i due campi da paddle, sport molto in voga tra i giovanissimi, che realizza Iren dondoli poi in comodato gratuito al Comune che li darà poi in gestione. I campi da paddle, sport che deriva dal tennis, erano tra le frequenti richieste avanzate dai giovani al sindaco Carlo Bagnasco; Iren ha acconsentito alla loro costruzione. I campi andranno ad arricchire ulteriormente la zona di impianti sportivi che il Comune intende incrementare ulteriormente.