Monterosso: la statua del “Gigante” sarà restaurata

di Guido Ghersi

A Monterosso al Mare, nelle Cinque Terre, la celebre statua del “Gigante”, ha ricevuto dalla Sovrintendenza ai Monumenti della Liguria l’attestazione di “bene monumentale tutelato”. Questo ha convinto il proprietario, il notaio Maurizio Marino di Verona, proprietario della villa dove è ubicata la statua da una sessantina di anni, a mettere in sicurezza la celebre statua che

rappresenta Nettuno. Una scultura di cemento armato e ferro costruita nel 1910, opera di Minerbi di Ferrara e dell’ingegner Levacher, costruita per volere dei coniugi monterossini Giovanni e Juanita Pastine, tornati dall’Argentina dopo aver fatto fortuna. La statura è alta 14 ml. e pesa ben 1.700 q.li ed è posta su una grande terrazza a forma di conchiglia, bombardata con la villa

durante la 2ª Guerra Mondiale e, in questi ultimi decenni, devastata da violenti mareggiate. La notizia è stata accolta con soddisfazione sia dai monterossini che dal sindaco Emanuele Moggia che si è così espresso: “La mia comunità rende merito alla grande disponibilità del proprietario. L’impresa incaricata provvederà, a spese dello stesso notaio, alle opere di

consolidamento della roccia e dell’imponente struttura. In seguito l’amministrazione comunale si impegnerà a collaborare nella gestione e manutenzione della statua, che è ubicata al termine della spiaggia di località Fegina, oltre il parcheggio, dove inizia il porticciolo”.