Moneglia: filmata “nuda”, il marito vuole giustizia; carabinieri al lavoro

Dalla vicenda forse De Andrè e Salce avrebbero tratto ispirazione per raccontare in musica o in un film una pagina di commedia all’italiana. Da ieri tutta Moneglia ne parla e si fanno supposizioni sulle donne che frequentavano uno spogliatoio utilizzato – pare – sia dagli utenti di una palestra sia da un laboratorio dove si misurava la massa corporea.

Fatto sta che ieri una signora vi accede, si spoglia e scopre di essere inquadrata da una telecamera. Prima resta incredula, poi non ha più dubbi. Si riveste, va a casa e racconta quanto accaduto al marito. Questi parte in quarta: si presenta al titolare dello spogliatoio e gli chiede conto della presenza della telecamera.

Intervengono anche i carabinieri, che sequestrano molto materiale ritenuto interessante. Bocche cucite. E’ chiaro che si vuole capire il perché. Che fine hanno fatto i filmati? La telecamera aveva ripreso altre persone? Intanto anche il sindaco Claudio Magro si è mosso. Vuole appurare se la palestra funzionava durante la pandemia, violando le norme anti-covid. A Moneglia prima della verità ricostruita dalla Procura (che potrebbe essere un pallone sgonfiato), ognuno se ne è fatta una propria.