Moconesi: la pandemia e la buona qualità della vita

Moconesi, Fontanabuona, è un Comune con 2.443 residenti. Il sindaco Giovanni Dondero dà notizia, sulla pagina facebook, sulla situazione covid dall’inizio della pandemia. Un dato interessante. La percentuale delle persone contagiate è leggermente superiore al 4 per cento della popolazione e sarebbe interessante sapere quante sono state le persone decedute per influenza e complicanze nello stesso periodo, antecedente la pandemia. Un buon motivo per scegliere di vivere a Moconesi.

I dati

7: gli attuali positivi

85: i guariti

7: i deceduti

99: casi totali di coronavirus