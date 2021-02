Lettere/ “‘Santa’: vaccinazioni agli ultranovantenni”

Da Rosalba Togninelli riceviamo e pubblichiamo

Vorrei precisare che nella piastra ambulatoriale del Comune di Santa Margherita Ligure non è vero che vengono effettuate le vaccinazioni in oggetto perché nulla sa la Asl 4 da me interpellata e nulla sa il Sindaco al quale ho mandato una e mail senza alcuna risposta. Quindi un povero vecchio ultranovantenne si deve recare all’ospedale di Rapallo (sempre ammesso che abbia un figlio o un parente!!). È inutile fare roboanti pubblicità da parte delle istituzioni quando non si è in grado di gestire la situazione. Sono una cittadina molto amareggiata, spero solo di avere risposte!!