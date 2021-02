Chiavari: visita istituzionale dell’assessore regionale allo sport e pari opportunità

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Prima visita istituzionale a Chiavari per l’assessore regionale allo sport e alle pari opportunità, Simona Ferro.

“Oggi ho avuto il piacere di incontrare il sindaco Marco Di Capua – dichiara l’assessore regionale Simona Ferro – con il quale abbiamo parlato della situazione dello sport e delle società sportive dilettantistiche locali. Con lui ho avuto il piacere di conoscere gli assessori Fiammetta Maggio e Gianluca Ratto ed il consigliere delegato David Casaretti. Sarà per me un piacere collaborare con loro e con il presidente del consiglio comunale, il collega avvocato Antonio Segalerba, sui molti progetti del territorio”.

“È stata l’occasione per presentare all’assessore Ferro gli interventi messi in campo, sin dal nostro insediamento, per il restyling e riqualificazione delle strutture sportive cittadine: dalla realizzazione del nuovo manto del campo di Colmata alla messa in sicurezza ed efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport di Sampierdicanne, dal progetto di recupero della piscina del Lido agli attrezzi fitness installati per l’allenamento all’aria aperta – afferma il sindaco Marco Di Capua – Lavoreremo in sinergia per reperire nuovi finanziamenti per gli impianti e per le oltre 70 associazioni sportive presenti a Chiavari, oltre ad organizzare specifici eventi dedicati”.

All’incontro ha preso parte anche Stefano Giacometti, direttore generale della Chiavari Nuoto.