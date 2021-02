Chiavari: “Centro congressi, ecco la mia idea”

Da Giovanni Giardini, consigliere comunale, riceviamo e pubblichiamo

Oggi leggo sul quotidiano locale ” Manca un Centro Congressi che destagionalizzi il turismo” e quanto ha anche dichiarato Aldo Werdin, Presidente di Federalberghi.

Musica per le mie orecchie, già nel 2017, uno degli elementi forti della mia campagna elettorale, come candidato Sindaco di Chiavari era proprio un Centro Congressi. Un Centro Congressi Diffuso. Mi spiego meglio, visto l’importanza di alcuni nostri “contenitori d’epoca” ed altri da trasformare, Chiavari avrebbe la potenzialità di accogliere anche 1200 congressisti.

L’idea era quella di considerare la piscina di largo Pessagno trasformandola in una sala multiuso con minimo 500 posti. ( Ad oggi ancora meglio, visto che esiste la proposta di ristrutturare la piscina del Lido, anche se secondo me dovrebbe avere una copertura telescopica). Da qui inizia il percorso congressuale- culturale verso gli altri edifici.

Auditorium San Francesco, Villa Rocca, Società Economica e Caritas.

Non ultimo il Teatro Cantero. Si arrivano così a coprire i 1200 posti (forse anche di più), che sono lo standard di un centro congressuale per attirare importanti congressi. Questa mia idea comporta la visione multimediale dell’evento trasmessa nelle varie sedi. Qual è il ritorno per la città e il comprensorio? Per Chiavari, indubbiamente di tipo economico per il suo tessuto commerciale.

D’accordo che gli alberghi in città non sono molti, ma si potrà contare sulla prossima apertura del 5 Stelle alla Fara e probabilmente una nuova realizzazione al Torriglia, fermo restando che si avverrebbe una distribuzione dei congressisti nelle altre strutture ricettive del Tigullio.

Il mondo congressuale, apre le porte a ristoranti, bar, mostre, visite alla città. A Chiavari il palazzo della Cittadella sarebbe un volano non da poco coordinandolo con le altre realtà esistenti e potenziate.

A tal proposito, giovedì 24 p/v ci sarà una commissione proprio sulla destinazione dell’ex tribunale. Avendo fatto un accesso agli atti, sull’ argomento, ho trovato un progetto preciso, puntuale è già ben definito.

Tale e quale come descritto è sostenuto con forza dalla Vicesindaco dott.sa Stanig, in Consiglio Comunale e a mezzo stampa. In merito al Centro Congressi ho rispolverato la mia vecchia locandina. Chissà, se il Sindaco Di Capua, ancora una volta, prenderà spunto da quanto ho già proposto e propongo. Non mi dilungo nell’elenco, ma lui sa a cosa mi riferisco.